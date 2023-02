Scaletta Sanremo 2023, quarta serata 10 febbraio: cover e duetti, con chi cantano i Big in gara

Com’è ormai tradizione da molti anni a questa parte, la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, sarà dedicata alle cover e ai duetti. Ogni cantante in gara ha scelto una canzone pubblicata tra il 1960 e il 2009, anche in lingua straniera, e la presenterà sul palco, con la facoltà (non l’obbligo) di farsi affiancare da altri artisti.

Scaletta Sanremo 2023, quarta serata: ospiti e sistema di voto

Le cover saranno votate con un sistema misto così ripartito: il Televoto avrà un peso del 34%, i giornalisti del 33% e la Demoscopica del 33%. Anche la serata delle cover, quindi, avrà un peso forte sulla classifica finale: a fine puntata verrà stilata una nuova classifica che farà media con le precedenti.

A salire sul palco dell’Ariston con Amadeus e Gianni Morandi in questa occasione sarà l’attrice Chiara Francini. Durante la serata ci sarà spazio anche per il cast di “Mare fuori” che canterà la celebre sigla della serie.

Gianni Morandi ricorderà Lucio Dalla. Ospite Peppino Di Capri.

Cover al Festival, ordine di uscita dei cantanti: con chi duettano

Scaletta Sanremo 2023, ecco l’ordine di esibizione dei 28 Big in gara:

Ariete – Sangiovanni Will – Michele Zarrillo Elodie – Big Mama Olly- Lorella Cuccarini Ultimo – Eros Ramazzotti Lazza – Emma – Laura Marzaduri Tananai – Biagio Antonacci e Tom Jones Shari – Salmo Grignani – Arisa Leo Gassmann – Bennato Articolo 31 e Fedez Giorgia – Elisa Colapesce/Dimartino e Carla Bruni Cugini di Campagna – Paolo Vallesi Mengoni – kingdom Choir Gianmaria – Manuel Agnelli Mr. Rain – Fasma Madame – IZI Coma_Cose – Baustelle Rosa Chemical – Rose Villain Modà – Vibrazioni Levante – Renzo Rubino Oxa – Iljard Shaba Sethu – BNKR44 LDA – Britti Mara Sattei – Noemi Paola e Chiara – Merk & Kremont Colla Zio – Ditonellapiaga