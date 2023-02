La terza serata del Festival di Sanremo 2023 è stata all’insegna della solidarietà grazie a Rosa Chemical e gIANMARIA. Avete notato anche voi la presenza di un ukulele sul palco, portato dai due giovani artisti? Vi spieghiamo cosa c’entra il Fantasanremo e cosa si cela dietro questo gesto.

Rosa Chemical e gIANMARIA con l’ukulele a Sanremo 2023

Fra i bonus presenti in questa edizione del Fantasanremo, la competizione alternativa a Sanremo 2023, spicca anche quello solidale che prevede +20 punti per i cantanti che salgono sul palco con l’ukulele. A farlo nella terza serata sono stati Rosa Chemical e gIANMARIA.

GIANMARIA CHE SCENDE LE SCALE CON OUTFIT TOTAL WHITE, UKULELE, BRACCIALE E INSERISCE LA PAROLACCIA NEL TESTO LUI HA PROPRIO DETTO ENTRO SPACCO VI FACCIO PUNTI AL FANTASANREMO ED ESCO #sanremo2023 #fantasanremo2023 pic.twitter.com/Xnoqq8PBII — (@trovarsi) February 10, 2023

ROSA CHEMICAL CHE TWERKA, METTE GLI OCCHIALI DA SOLE, PORTA L’UKULELE SUL PALCO LUI IL MIO BEST ACQUISTO DI QUESTO FANTASANREMO #fantasanremo2023 #Sanremo2023 pic.twitter.com/1nsf0eqYxr — ✨roberta⁷✨ (@rob_stillwithu) February 9, 2023

Quest’anno il Fantasanremo si fa solidale e in collaborazione con ActionAid​ ha deci­so di sostenere l’im­pegno dell’organizza­zione nel garantire un’istruzione gratui­ta e di qualità ai bambini e bambine in Kenya donando strume­nti musicali e mater­iale scolastico per gli studenti della comunità di​ Kathonzweni.

Inoltre, ogni vol­ta che un artista porterà un ukulele sul palco dell’Ariston verrà assegnato un bonus solidale e sa­ranno effettuate ult­eriori donazioni.

Lorenzo Eusepi,​ Vice Segretario​ Generale​ ActionAid​ Italia ha commentato: