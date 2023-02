Classifica generale Sanremo 2023: nella terza serata il voto è stato affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica, ecco come si sono piazzate le 28 canzoni in gara.

Classifica generale Sanremo 2023, terza puntata

Marco Mengoni – “Due vite” Ultimo – “Alba” Mr. Rain – “Supereroi” Lazza – “Cenere” Tananai – “Tango” Madame – “Il bene nel male” Rosa Chemical – “Made in Italy” Colapesce Dimartino – “Splash” Elodie – “Due” Giorgia – “Parole dette male” Coma_Cose – “L’addio” Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato” Modà – “Lasciami” Paola & Chiara – “Furore” LDA – “Se poi domani” Ariete – “Mare di guai” Articolo 31 – “Un bel viaggio” Mara Sattei – “Duemilaminuti” Leo Gassmann – “Terzo cuore” Colla Zio – “Non mi va” Levante – “Vivo” I Cugini di Campagna – “Lettera 22” Gianmaria – “Mostro” Olly – “Polvere” Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)” Will – “Stupido” Shari – “Egoista” Sethu – “Cause perse”

La classifica della terza serata di #Sanremo2023. pic.twitter.com/tXaBrGgKaA — Trash Italiano (@trash_italiano) February 10, 2023

Giurie e votazioni

Nella prima e seconda serata a votare è stata la giuria della sala stampa, tv, radio e web che ha effettuato la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Nella terza serata il voto è stato affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica.

Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla giuria demoscopica, mentre nella quinta i 28 campioni saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche.

Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti (ovvero i primi 5 classificati nella somma di tutte le votazione della settimana) nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.