Sono 8 i cantanti finalisti di Sanremo Giovani 2023. A renderlo noto in queste ore è stato proprio il conduttore e padrone di casa della kermesse canora, Amadeus. Dopo aver annunciato i 49 giovani arrivati alla fase finale delle selezioni, scopriamo chi ha superato anche l’ultima fase che permetterà di accedere loro alla finalissima del prossimo 19 dicembre.

Sanremo Giovani 2023, chi sono i primi 8 finalisti

Durante la serata del 19 dicembre, scopriremo finalmente i nomi dei tre cantanti giunti da Sanremo Giovani e che andranno ad affiancare i 23 Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Tra gli otto finalisti scopriamo nomi provenienti da X Factor ed Amici, ai quali vanno ad aggiungersi gli ultimi 4 cantanti selezionati tramite Area Sanremo. Ecco le parole di Amadeus:

Siamo pronti a darvi l’elenco degli 8 finalisti di Sanremo Giovani, in attesa di conoscere i 4 che arriveranno da Area Sanremo per la finalissima di Sanremo Giovani che andrà in onda su Rai1 il 19 dicembre. Ecco gli 8 nomi: Bunker 44 con Effetti Speciali, Clara con i Boulevard, Grebaud con Mama, Jacopo Sol con Cose che non sai, Lor3n con Fiore d’inverno, Santi Francesi con Occhi tristi, Tancredi con Perle e Vale Lp con Str0nza.

Il conduttore del prossimo Sanremo 2024 ha quindi aggiunto:

Complimenti a questi 8 finalisti, ma complimenti a tutti i ragazzi. Devo dire che quest’anno il livello era altissimo ed è stato difficilissimo per noi della commissione poter prendere una decisione finale e darvi un elenco, ma siamo felicissimi e orgogliosi di portare a Sanremo Giovani questi ragazzi. In bocca al lupo a loro e vi aspettiamo in diretta il 19 dicembre in attesa dei 4 ragazzi che arriveranno da Area Sanremo. Grazie a tutti.

Rispetto ai nomi dei finalisti, troviamo i vincitori dello scorso X Factor, Santi Francesi e Tancredi, ex allievo di Amici 20. Clara è nota invece per il ruolo di Crazy J in Mare Fuori e reduce del successo ottenuto con Origami all’alba.