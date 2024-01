Tutto è pronto in vista del prossimo Festival di Sanremo 2024, in scena al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 ed in onda, in diretta, su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Ma cosa sappiamo finora del prossimo Festival di Sanremo? Dai cantanti in gara agli ospiti, passando per i co-conduttori, ecco tutto ciò che c’è da scoprire sulla kermesse canora condotta da Amadeus.

Sanremo 2024, chi sono i cantanti in gara: i Big e le canzoni

Sono trenta, in tutto, i Big in gara in occasione della 74a edizione del Festival di Sanremo 2024. Ai 27 Artisti si sono aggiunti i tre arrivati nella Finale di Sanremo Giovani: Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. Ecco a seguire i nomi dei trenta e i titoli delle canzoni.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga e Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

I co-conduttori

Insieme ad Amadeus, conduttore di Sanremo 2024, sul palco dell’Ariston ci saranno anche dei co-conduttori, uno diverso per ogni serata:

Prima serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

Seconda serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia

Terza serata, giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

Quarta serata, venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

Quinta e ultima serata, sabato 10 febbraio: Fiorello

Le cinque serate

Nella serata inaugurale, il 6 febbraio, avremo l’opportunità di ascoltare tutte le canzoni in competizione. Nei due giorni successivi, mercoledì e giovedì, solo metà dei concorrenti si esibiranno. Tuttavia, la novità sta nel fatto che i cantanti che non si esibiranno saliranno comunque sul palco per introdurre un collega. Gli artisti che non sono in programma per esibirsi mercoledì e giovedì parteciperanno comunque allo show televisivo per presentare le performance degli altri. L’accoppiamento tra gli artisti “presentatori” e gli artisti “esecutori” sarà determinato da un sorteggio pubblico, che si svolgerà durante le conferenze stampa quotidiane del 7 e 8 febbraio 2024.

C’è anche una novità per la serata di venerdì, il 9 febbraio 2024, tradizionalmente riservata alle cover. Quest’anno la tradizione continua, ma gli artisti in gara avranno la libertà di scegliere qualsiasi brano, italiano o internazionale, di qualsiasi periodo (fino al 31 dicembre 2023) e di qualsiasi artista, anche dal proprio repertorio. Saranno inoltre accompagnati da uno o più ospiti, a meno che non facciano già parte di un “gruppo” e decidano diversamente. Le esibizioni della quarta serata faranno parte integrante della competizione.

Tutti gli ospiti

Rispetto agli ospiti, infine, finora sono emersi tre nomi salienti, ai quali vanno poi ad aggiungersi i protagonisti sulla nave Costa Smeralda.

Marco Mengoni , vincitore di Sanremo 2023, sarà il super ospite musicale della prima serata e co-conduttore.

Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo, dopo oltre due anni dalla sua malattia, durante la seconda serata di mercoledì 7 febbraio.

Roberto Bolle sarà ospite nella serata finale di sabato 10 febbraio.

Ecco infine gli ospiti sulla Costa Smeralda:

Martedì 6 febbraio: Tedua

Mercoledì 7 febbraio: Bob Sinclar

Giovedì 8 febbraio: Bresh

Venerdì 9 febbraio: Gigi D’Agostino

Sabato 10 febbraio: Tedua .

Il PrimaFestival

Il PrimaFestival è di nuovo con noi quest’anno, prendendo il via la domenica 4 febbraio, alle 20.30, immediatamente dopo il Tg1. Il duo Paola & Chiara guiderà lo spettacolo, con i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras che agiranno come corrispondenti speciali.

🔴Amadeus disponibile per il 6º Sanremo «Ho promesso all’azienda di dare una risposta su #Sanremo2025, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso.

Per rispetto, il giorno dopo #Sanremo2024 ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema» (@repubblica) pic.twitter.com/pSzbnGleWG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 7, 2024