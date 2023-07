Siamo appena al 9 luglio ma Amadeus gioca d’anticipo e lancia le prime novità sul Festival di Sanremo 2024. Mancano poco meno di sette mesi all’esordio della 74a edizione della kermesse canora più famosa d’Italia, ed il padrone di casa ha deciso di snocciolare le prime clamorose novità che hanno a che fare con i co-conduttori, le cinque serate e la giuria. Scopriamole insieme (nel video in apertura tratto dal profilo Instagram del conduttore).

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in scena dal 6 al 10 febbraio prossimi. In piena estate però Amadeus ha deciso di fare irruzione con un video registrato (lo potete vedere in apertura) durante l’edizione delle 13.30 del Tg1 di questa domenica 9 luglio. Il conduttore ha annunciato le principali novità sulla prossima edizione che lo vedrà ancora protagonista:

Spazio quindi alla descrizione delle serate e dei co-conduttori:

La prima sera martedì 6 febbraio ascolterete tutte le canzoni in gara. Sarà una serata imperdibile! Altre due sere, mercoledì e giovedì, i brani verranno divisi. Quindi metà mercoledì metà giovedì. Ma attenzione novità! I cantanti che mercoledì non canteranno saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo. Presenteranno i loro colleghi attraverso un sorteggio che avverrà la mattina in sala stampa. Il giovedì accadrà la stessa cosa al contrario.

Venerdì serata delle cover dove i cantanti saranno accompagnati da un artista, a meno che non saranno due o più cantanti in gara, in quel caso non avranno bisogno di un’ulteriore persona che li accompagnerà. Potranno cantare qualsiasi brano. Nazionale, internazionale di qualsiasi epoca, anche i propri brani, fino addirittura al 31 dicembre 2023. Sarà una serata come accade da tanti anni veramente incredibile.

Sabato serata finale con il podio dei primi cinque e da lì scopriremo chi sarà la canzone vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.