Amadeus sbotta sui social e crea il “panico”. Il conduttore di Sanremo ha lanciato una misteriosa frecciatina che ha insospettito tutti, specie per via della “perdita” del suo incredibile aplomb.

“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”, ha scritto Amadeus sul suo profilo di Instagram, lanciando una chiara frecciatina a qualcuno.

Chi è il destinatario della piccata risposta del buon Ama?

Secondo il popolo della rete il direttore artistico di Sanremo avrebbe risposto (tra le righe) alla nuova presa di posizione di Morgan che insieme a Vittorio Sgarbi lo avrebbe giudicato non idoneo per Festival.

Sgarbi e Castoldi, nel corso del discusso incontro al museo Maxxi di Roma, hanno avuto modo di parlare anche del conduttore del Festival: “Domani mi occuperò del caso Sanremo – aveva detto il sottosegretario – è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”.

Frasi a cui Morgan ha aggiunto:

Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… Non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… Ma cinque!

Quando non ci sarà più lui a Sanremo tutti noi faremo come il popolo del Mago di Oz. Vi ricordate quando muore la strega? Muore la strega e tutti sono convinti che il mondo crolli e invece tutti fanno festa perché la strega è morta, perché Dorothy l’ha bagnata e la strega è morta.

Sanremo era bello, in quella settimana gira un terzo del pil italiano. Ma io mica lo farei per soldi, non mi interessa fare Sanremo per soldi. Ma per il momento sfrattiamolo. Perché dobbiamo sfrattarlo? Perché lui non è un’artista e questo è il punto di tutto.