Mancano diversi mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2024, quello che potrebbe essere l’ultimo condotto da Amadeus. Nonostante questo si rincorrono da tempo le varie indiscrezioni su chi potrebbe affiancarlo sul palcoscenico dell’Ariston.

Sanremo 2024: Annalisa, Elodie, Emma e Arisa al fianco di Amadeus?

Secondo Ivan Rota per Dagospia, ci sarebbero in ballo ben quattro nomi bomba relativi alle possibili co-conduttrici. Si tratterebbe di quattro cantanti amatissime, tre delle quali avrebbero già ricoperto in passato questo ruolo:

Poker di donne a Sanremo: gira voce che ad accompagnare Amadeus al Festival sul palco del Teatro Ariston potrebbero essere quattro cantanti ovvero Annalisa, Elodie, Emma Marrone e Arisa.

A parte Annalisa, infatti, tutte hanno già calcato il palcoscenico dell’Ariston nei panni di co-conduttrici. Il nome della cantante di Mon amour, invece, era stato avanzato già nelle passate settimane.

Se così fosse sarebbe un gran bel colpaccio per Amadeus che metterebbe sul palcoscenico quattro donne tra le artiste italiane più amate del nostro panorama musicale. Noi approviamo, ovviamente!