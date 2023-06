Amadeus: “Sanremo 2024 sarà il mio ultimo Festival”

Amadeus, intervistato dal buon Giuseppe Candela via FQMagazine, conferma che Sanremo 2024 sarà – al momento – il suo ultimo Festival da conduttore e direttore artistico.

Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival . Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni.

Nel frattempo, l’ultima serata del Festival dovrebbe essere condotta proprio da Amadeus e Fiorello, per chiudere il famoso “cerchio”.

Attualmente il conduttore non sa chi ci sarà al suo fianco:

Se ci ho già pensato? Non ancora, parto sempre dalle canzoni. Inizio a pensarci a settembre. Ho voglia di cambiare quest’anno, provo a ragionare per trovare qualcosa che non ho fatto in passato.

Sogno un paio di nomi ma non li svelo. Ci lavoro, in entrambi i casi spero valga l’idea che questo è il mio ultimo Festival e quindi che questi miei desideri si possano realizzare.