Gli annunci da parte di Amadeus rispetto al Festival di Sanremo 2024 sono ufficialmente iniziati e alla vigilia dello svelamento dei 23 nomi dei Big, atteso per il prossimo primo dicembre, il conduttore è intervenuto questa sera al Tg1.

L’annuncio odierno di Amadeus al Tg1 delle 20.00 ha avuto a che fare con il nuovo ospite del Festival di Sanremo 2024. Nella seconda serata della kermesse sarà ospite Giovanni Allevi.

Il noto musicista e compositore è ancora impegnato nella sua battaglia contro il mieloma multiplo, ma nella serata del 7 febbraio suonerà di nuovo il pianoforte sul palco dell’Ariston di Sanremo, dopo quasi due anni di lontananza dalle scene.

In collegamento al Tg1 è intervenuto lo stesso Allevi:

Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus. Ci vediamo a Sanremo.