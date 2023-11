Sanremo 2024 finirà tardissimo, parola di Amadeus. La kermesse musicale andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 e tra meno di dieci giorni (il 3 dicembre per l’esattezza) verrà comunicato il cast ufficiale dei cantanti che calcheranno il palcoscenico del Festival.

A che ora finisce Sanremo 2024? Lo spoiler di Amadeus

Nel frattempo Amadeus nel corso della Milano Music Week ha svelato che Sanremo 2024 finirà più tardi del previsto, c’è poco da fare (e molto da dire):

Ve lo dico, si farà tardissimo quest’anno a Sanremo 2024. Lo dico adesso: prima delle 02:00 di notte non si chiude. Per una settimana non dormiremo, ma abbiamo una adrenalina a mille.

Cantanti Big in gara, ospiti e Prima Festival

Il Festival di Sanremo 2024 inizia a prendere forma e la prima tappa fondamentale sarà quella del 3 dicembre, quando il padrone di casa, Amadeus, svelerà in anteprima i nomi dei 23 Big della nuova edizione.

Tra gli altri annunci, anche i nomi dei conduttori di Prima Festival, affidato a Paola & Chiara con i TikToker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Questi ultimi, Amadeus ha ammesso di averli conosciuti grazie a suo figlio.

Amadeus ha confermato che nel 2025 non tornerà a Sanremo, ed ha poi avvisato che nel 2024 “si farà tardissimo, prima delle 2 di notte non si chiude”. E gli ospiti? In linea con lo scorso anno, ha detto:

Non ci sono superospiti italiani, i miei superospiti sono i cantanti in gara. Chi magari sarà sul palco, come Marco Mengoni che canterà “Due vite” e farà un medley molto bello, diventa automaticamente superospite, ma attingo da una persona che appartiene già al Festival. Ospiti internazionali? Non sono un passo fondamentale. Se la cosa combacia, a un costo ragionevole perché non sono più i tempi in cui si poteva pagare qualsiasi cifra, magari sì, ma credo non più di due.

E per quanto riguarda i Cantati che calcheranno il palcoscenico? Tra i nomi più accreditati spuntano: Alessandra Amoroso, Tedua, Geolier, Alfa, Patty Pravo, Gianna Nannini, Angelina Mango, Negramaro, Il Volo, i Jalisse, Mahmood, Carmen Consoli, Max Gazzè, e Fiorella Mannoia.