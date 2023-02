Delusi dalla classifica parziale, ma favoriti per la vittoria della serata cover del Festival di Sanremo 2023: per gli analisti di Stanleybet.it, Giorgia e Ultimo puntano sui duetti per la ‘rivincita’.

Sanremo 2023, cover: le previsioni dei bookmaker

La cantante romana, che si esibirà con Elisa sulle note di “Luce (Tramonti a nord est)” e “Di sole e d’azzurro”, è avanti a 1,90, con Ultimo – che schiera Eros Ramazzotti – a 2,50.

A Sanremo intanto irrompe il caso Fedez: il cantante si è esibito con un freestyle – non concordato con la Rai, ha specificato – in cui ha sparato a zero sul Codacons e sul viceministro Galeazzo Bignami.

La sua presenza al fianco degli Articolo 31 fa scivolare il medley dei rapper da 5 a 22 volte la scommessa. Il loro posto sul podio viene preso da Gianluca Grignani, che si esibirà insieme ad Arisa col suo brano più famoso, “Destinazione Paradiso”: la vittoria vale 10 volte la posta.

Dimezzata la quota (da 35 a 12) per Lazza ed Emma, accompagnati da Laura Marzadori.

A 15 il successo di Marco Mengoni, che si esibirà con il Kingdom Choir, e di Mara Sattei, che sarà affiancata da Noemi.

Si sale a 20 per Madame e Izi con “Via del campo” e per Colapesce e Dimartino, sul palco con Carla Bruni e “Azzurro”.

A 25 Elodie e BigMama con “American woman”, a 35 i Coma Cose, che canteranno “Sarà perché ti amo” con i Baustelle, e Tananai, che canterà con Don Joe e Biagio Antonacci.

Stessa quota anche per Levante e Renzo Rubino, LDA e Alex Britti, Leo Gassmann – che canterà un medley con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – e per Mr. Rain e Fasma.

A 40 Colla Zio e Ditonellapiaga con “Salirò”, ultimi in lavagna (tutti a 50 volte la scommessa), il giovane Olly che canterà “La notte vola” con Lorella Cuccarini, il medley di Paola e Chiara – insieme a Merk & Kremont.

Il duetto Ariete-Sangiovanni sulle note di “Centro di gravità permanente”, Gianmaria e Manuel Agnelli con “Quello che non c’è”, Anna Oxa e Iljard Shaba con “Un’emozione da poco”, i Cugini di campagna con Paolo Vallesi, i Modà che si esibiranno con Le Vibrazioni, il duetto tra Rosa Chemical e Rose Villain, Shari e Salmo, e Will e Michele Zarrillo.