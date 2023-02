Rosa Chemical è gay? Ecco la sua risposta al gossip sulla sessualità

Rosa Chemical è tra le più piacevoli sorprese del Festival di Sanremo 2023. Intervistato dai bravi colleghi di Webboh, ha svelato di essere fidanzato e di vivere una relazione aperta.

Rosa Chemical è gay? “Sono fidanzato e poliamoroso!”

“Poliamoroso? E’ più facile una relazione aperta. Sono fidanzato ma ho una relazione aperta”, ha confidato. Spazio anche per il suo debole per i “piedi” che cita anche in Made in Italy:

Mi piacciono i piedi ma come mi piacciono tante altre parti del corpo ma i piedi mi piacciono in particolare la cosa che mi differenzia dalle altre persone è che io lo dico tranquillamente.

Poi aggiunge:

Cosa non sopporto? Sono una persona abbastanza tollerante ma non sopporto di alzarmi presto la mattina. Non sopporto la discriminazione e le ingiustizie. Made in Italy è un messaggio di amore e uguaglianza ed anche un po’ di sesso.

Poi racconta un retroscena:

La cosa più pazza che ho fatto? Io soffro abbastanza di insonnia, una volta ho fatto un live in Sardegna dopo due giorni che non dormivo.

E per quanto riguarda i politici che non lo volevano sul palcoscenico di Sanremo 2023, risponde:

Politica? Manco un bacione a tutti quelli che non mi vogliono bene, tantissimo amore.

Rosa Chemical intervistato dal Corriere della Sera ha parlato anche della sua sessualità:

Sono aperto a rapporti eterosessuali, omosessuali, transessuali. Se eccita e c’è consensualità per me va bene. Sono perverso della perversione.