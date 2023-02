Chi è Rosa Chemical? Il giovane rapper 24enne è in gara a Sanremo 2023 con la canzone dal titolo “Made in Iltay”, qual è il suo significato e perché ha scelto di chiamarsi in questo modo?

Chi è Rosa Chemical? Vero nome e perché ha scelto di chiamarsi così

Manuel Franco Rocati è il suo vero nome. Rapper italiano classe 1998 che ha raggiunto il successo grazie alla sua hit dal titolo “Polka”.

Nato a Grugliasco, si trasferisce presto a Torino dove inizia la sua carriera nella musica. Durante la sue interviste, ha sempre precisato di essere “politicamente scorretto”, di non aver preclusioni verso qualsiasi forma d’arte e di rappresentazione artistica che ne consegue.

Inizia con i graffiti e continua con la musica e la moda (ha sfilato più volte per Gucci).

Ma cosa significa Rosa Chemical? Il suo nome d’arte è formato da Rosa, nome della mamma, e Chemical che è un riferimento ai My Chemical Romance.

“Made in Italy”, significato canzone Sanremo 2023

A portare un ritmo veramente scatenato al Festival di Sanremo ci pensa Rosa Chemical, con una canzone elettronica che affronta con ironia gli stereotipi dell’italianità, ideale per chi sentirà la mancanza di Achille Lauro. Tante le citazioni, da “Tu vuo’ fa l’americano” (di cui forse si propone come una sorta di “sequel” non ufficiale) a Vasco Rossi, Celentano e Leonardo Da Vinci. Tutto qui è “Made in Italy”: il sesso, l’amore, il sogno, la storia, persino… i piedi.

Diventerà un tormentone il suo “Badabadabidababa badibubum”. Finale a sorpresa con trombetta. Il testo è scritto dallo stesso rapper insieme a Paolo Antonacci, figlio di Biagio.

La vita privata del rapper

Nonostante non si faccia alcun problema a parlare di sessualità, la vita privata di Rosa Chemical non si conosce. Più volte ha parlato di fluidità ed a Rolling Stone ha dichiarato: “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto”.