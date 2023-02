Chi è Rosa Chemical e perchè Fratelli d’Italia non lo vuole a Sanremo 2023

Chi è Rosa Chemical? Tra le prime polemiche sul Festival di Sanremo 2023 in partenza, c’è anche la critica gender sollevata dalla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che ha parlato dell’artista direttamente alla Camera.

Rosa Chemical, deputata Fratelli d’Italia lo attacca prima di Sanremo

Per Morgante si tratta di un “inaccettabile spot del gender e del sesso fluido, davanti ai bambini”, nuovo episodio che conferma la piega presa, a suo dire, dal Festival dove “già da tempo è in atto la rivoluzione fluida”.

Rosa Chemical nella sua canzone dal titolo “Made in Italy” parla di sesso libero vissuto senza alcun tipo di etichetta.

“Made in Italy”, scritto dallo stesso Rosa Chemical e Paolo Antonacci, con le musiche di Oscar Inglese e Davide Simonetta, è una canzone di provocazione che racchiude al suo interno tutta l’irriverenza del suo interprete.

Il profilo OnlyFans svela la copertina del disco

Rosa Chemical ha presentato la copertina del suo nuovo disco in maniera particolare pubblicandola sul suo profilo di OnlyFans, la piattaforma usata essenzialmente per condividere post ad alto contenuto erotico.

L’onorevole Morgante si è scagliata anche contro questo aspetto. “Desta sconcerto la notizia che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara a Sanremo porterà il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans” ha detto in apertura del suo intervento alla Camera.

Poi ha aggiunto:

Il Festival della canzone rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi e che da sempre Fratelli d’Italia contrasta. E’ inaccettabile che tutto questo possa avvenire non soltanto sulla tv di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la tv per una serata in famiglia. Nelle ultime edizioni il Festival si è trasformato in una vera e propria propaganda a senso unico, un vero condensato della peggiore ideologia che mina e vuole minare l’identità dell’uomo e della donna.

Chi è Rosa Chemical e qual è il suo vero nome

Manuel Franco Rocati è il vero nome di Rosa Chemical. Classe 1998, ha conquistato il successo con la canzone Polka. Lo scorso anno è salito sul palcoscenico del Festival di Sanremo insieme a Tananai dove ha interpretato la cover “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà.

Rapper torinese, inizia la sua carriera musicale nel 2018 con la pubblicazione del singolo “Kournikova”. A febbraio dello stesso anno pubblica il singolo “Rovesciata” e, a marzo, il suo primo album “Okay Okay!!”.

Spazio per i due singoli “Long Neck” e “Facciamolo” e una serie di successi che lo vedono collaborare con volti come: Radical e MamboLosco per il brano “Britney” e “Tik Tok”, e UncleBac in “Alieno”.

Nel 2020 pubblica il singolo virale “Polka” e poco dopo il suo secondo album “Forever”, che l’anno seguente vede un repack intitolato “Forever and Ever”, che include pure “Polka 2”, nuova versione della canzone con Gué Pequeno e Ernia.

Perché ha scelto questo nome d’arte? E’ l’unione dei termini “Rosa”, un omaggio alla mamma, e “Chemical”, riferimento alla band My Chemical Romance.