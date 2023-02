Scaletta Sanremo 2023, le quinte serate: ospiti, cantanti in gara e co-conduttrici di tutte le puntate

Scaletta Sanremo 2023 – Dal 7 all’11 febbraio in diretta su Rai1 andrà in onda la73esima edizione del Festival della Musica Italiana, con la direzione artistica (per il quarto anno di seguito) di Amadeus, che conduce con Gianni Morandi.

La scaletta delle quinte serate di Sanremo 2023

Prima serata martedì 7 febbraio – Nella prima serata di Sanremo 2023 farà il suo debutto la metà esatta delle canzoni in gara, cioè 14 brani. Le ascolteremo e verranno votate dai giornalisti accreditati al Festival, divisi equamente in tre componenti: carta stampata, radio e web. Non ci sarà, quindi, il Televoto a valutare la prima esecuzione. A fine serata verrà stilata una classifica provvisoria.

La puntata di martedì vedrà Amadeus e Gianni Morandi affiancati dalla prima co-conduttrice, Chiara Ferragni.

Ospiti d’onore di questa serata inaugurale saranno i “campioni in carica”: Mahmood e Blanco, che eseguiranno la loro “Brividi”.

Non saranno gli unici ospiti della serata, che vedrà salire sul palco anche i Pooh (nella formazione con Riccardo Fogli) ed Elena Sofia Ricci che presenterà al pubblico la nuova fiction di Rai1 “Fiori sopra l’inferno”.

Durante un collegamento con una nave da crociera di uno sponsor, attraccata al largo di Sanremo, all’interno di uno spazio pubblicitario si esibirà Salmo.

Proseguiamo con la scaletta di Sanremo 2023.

Seconda serata mercoledì 8 febbraio – La seconda serata da un punto di vista della gara replicherà il meccanismo della precedente. Vale a dire che sentiremo gli altri 14 brani in gara che saranno ancora una volta votati dai giornalisti nelle stesse modalità della prima sera. A fine serata verrà compilata una nuova classifica, che sarà complessiva di tutte e 28 le canzoni in competizione.

La co-conduttrice della puntata di mercoledì sarà Francesca Fagnani.

Ospiti della serata saranno due giganti della canzone italiana come Al Bano e Massimo Ranieri, che per l’occasione formeranno un inedito trio proprio con Gianni Morandi per un’esibizione mai vista prima.

Questa sarà anche la serata in cui vedremo sul palco i primi ospiti internazionali dopo diversi anni: la band americana dei Black Eyed Peas. Momento comico durante la serata con Angelo Duro e presentazione della fiction “Resta con me” da parte di Francesco Arca.

Terza serata giovedì 9 febbraio – Nella terza serata per il pubblico arriva il momento di far sentire la propria voce con il televoto. Durante la puntata, infatti, verranno eseguite di nuovo tutte e 28 le canzoni in gara e a valutarle stavolta saranno la Giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e, appunto, il Televoto: entrambi avranno lo stesso peso (cioè il 50%). Verrà fatta poi una media tra questa votazione e la precedente (quella della Sala stampa) per formare una rinnovata classifica complessiva dei 28 brani.

Ad affiancare i due conduttori Amadeus e Gianni Morandi, in questa puntata sarà una campionessa della pallavolo italiana, Paola Egonu.

Ospiti d’onore sul palco dell’Ariston saranno i Måneskin. Trionfatori del Festival (e poi dell’Eurovision Song Contest) nel 2021, Damiano e gli altri saranno reduci dalla cerimonia dei Grammy (si terranno a Los Angeles il 5 febbraio) dove sono candidati come Miglior gruppo esordiente. Sul palco anche Peppino Di Capri.

Scaletta Sanremo 2023, le cover della quarta serata di venerdì 10 febbraio – Com’è ormai tradizione da molti anni, una serata è dedicata alle cover e ai duetti, e in questo caso accadrà proprio di venerdì. Ciascuno dei Big ha scelto una canzone pubblicata tra il 1960 e il 2009, anche in lingua straniera, e la presenterà sul palco, con la facoltà (non l’obbligo) di farsi affiancare da altri artisti.

Le cover saranno votate con un sistema misto così ripartito: il Televoto avrà un peso del 34%, i giornalisti del 33% e la Demoscopica del 33%. Anche la serata delle cover, quindi, avrà un peso forte sulla classifica finale: a fine puntata verrà stilata una nuova classifica che farà media con le precedenti.

A salire sul palco con Amadeus e Gianni Morandi in questa occasione sarà l’attrice Chiara Francini. Durante la serata, il cast di “Mare fuori” canterà la celebre sigla della serie.

Questi gli artisti e le canzoni della quarta serata:

Anna Oxa & Iljard Shaba – “Un’emozione da poco” (Anna Oxa)

– “Un’emozione da poco” (Anna Oxa) Ariete & Sangiovanni – “Centro di gravità permanente” (Franco Battiato)

– “Centro di gravità permanente” (Franco Battiato) Articolo 31 & Fedez – Medley Articolo 31

– Medley Articolo 31 Colapesce Dimartino & Carla Bruni – “Azzurro” (Adriano Celentano)

– “Azzurro” (Adriano Celentano) Colla Zio & Ditonellapiaga – “Salirò” (Daniele Silvestri)

– “Salirò” (Daniele Silvestri) Coma_Cose & Baustelle – “Sarà perché ti amo” (Ricchi e Poveri)

– “Sarà perché ti amo” (Ricchi e Poveri) Elodie & BigMama – “American woman” (Lenny Kravitz)

– “American woman” (Lenny Kravitz) Gianluca Grignani & Arisa – “Destinazione paradiso” (Gianluca Grignani)

– “Destinazione paradiso” (Gianluca Grignani) Gianmaria & Manuel Agnelli – “Quello che non c’è” (Afterhours)

– “Quello che non c’è” (Afterhours) Giorgia & Elisa – “Luce (Tramonti a nord est)” (Elisa) / “Di sole e d’azzurro” (Giorgia)

– “Luce (Tramonti a nord est)” (Elisa) / “Di sole e d’azzurro” (Giorgia) I Cugini di Campagna & Paolo Vallesi – “La forza della vita” (Paolo Vallesi) / “Anima mia” (I Cugini di Campagna)

– “La forza della vita” (Paolo Vallesi) / “Anima mia” (I Cugini di Campagna) Lazza & Emma & Laura Marzadori – “La fine” (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro)

– “La fine” (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro) LDA & Alex Britti – “Oggi sono io” (Alex Britti)

– “Oggi sono io” (Alex Britti) Leo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato

– Medley di Edoardo Bennato Levante & Renzo Rubino – “Vivere” (Vasco Rossi)

– “Vivere” (Vasco Rossi) Madame & Izi – “Via del campo” (Fabrizio De Andrè)

– “Via del campo” (Fabrizio De Andrè) Mara Sattei & Noemi – “L’amour toujours” (Gigi D’Agostino)

– “L’amour toujours” (Gigi D’Agostino) Marco Mengoni & Kingdom Choir – “Let it be” (The Beatles)

– “Let it be” (The Beatles) Modà & Le Vibrazioni – “Vieni da me” (Le Vibrazioni)

– “Vieni da me” (Le Vibrazioni) Mr. Rain & Fasma – “Qualcosa di grande” (Cesare Cremonini)

– “Qualcosa di grande” (Cesare Cremonini) Olly & Lorella Cuccarini – “La notte vola” (Lorella Cuccarini)

– “La notte vola” (Lorella Cuccarini) Paola & Chiara & Merk & Kremont – Medley di Paola & Chiara

– Medley di Paola & Chiara Rosa Chemical & Rose Villain – “America” (Gianna Nannini)

– “America” (Gianna Nannini) Sethu & Bnkr44 – “Charlie fa surf” (Baustelle)

– “Charlie fa surf” (Baustelle) Shari & Salmo – Medley di Zucchero “Hai scelto il diavolo in me”

– Medley di Zucchero “Hai scelto il diavolo in me” Tananai & Don Joe – “Vorrei cantare come Biagio” (Simone Cristicchi)

– “Vorrei cantare come Biagio” (Simone Cristicchi) Utimo & Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

– Medley di Eros Ramazzotti Will & Michele Zarrillo – “Cinque giorni” (Michele Zarrillo)

Scaletta Festival, serata finale sabato 11 febbraio

Scaletta Sanremo 2023 – Ed eccoci alla finale, con alcune novità interessanti. Torneremo come sempre a sentire i 28 brani inediti in gara, che saranno votati esclusivamente dal pubblico a casa.

Verrà fatta poi un’ulteriore media con le votazioni precedenti per ottenere una classifica definitiva delle 28 canzoni.

Verranno quindi isolate le 5 (e non più tre, come negli anni passati) che hanno ottenuto il punteggio più alto: i cinque Big dovranno riproporle sul palco e si procederà poi a una nuova votazione.

Che non farà media con le precedenti: si ripartirà da zero. A decidere il destino di questi cinque brani (e quindi anche il vincitore) sarà ancora una volta una votazione mista: Televoto con un peso del 34%, Sala stampa con il 33% e Demoscopica con il 33%. Chi avrà ottenuto la percentuale di voto più alta in questa singola votazione vincerà Sanremo 2023.

Verranno proclamate anche le canzoni classificatesi seconda e terza.

A vestire i panni di co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi, tornerà di nuovo Chiara Ferragni, mentre come ospiti ci saranno Gino Paoli e i Depeche Mode, oltre a Luisa Ranieri che parlerà del successo di “Lolita Lobosco”.

E ancora una volta, dalla nave da crociera, all’interno di uno spazio pubblicitario, vedremo un’esibizione di Salmo.

Durante la puntata, infine, verrà trasmesso un messaggio registrato del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj.