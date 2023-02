Colapesce e Dimartino – con la canzone “Splash” – hanno vinto il Premio della Critica “Mia Martini” del 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023.

Sanremo 2023, Colapesce e Dimartino vincono il Premio della critica

Colapesce e Dimartino hanno ricevuto 29 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa del Casinò. Al secondo posto Gianluca Grignani con 23 voti, al terzo Coma Cose con 11.

Voti ricevuti 92. Voti validi 92.

Le operazioni di voto e il presente comunicato sono stati certificati dal presidente del Premio Andrea Spinelli e dalle scrutatrici Marta Cagnola ed Emanuela Castellini.

Il significato di “Splash”

Due anni dopo l’enorme successo di “Musica leggerissima”, il formidabile duo siciliano formato da Colapesce e Dimartino è tornato al Festival di Sanremo con un pezzo veloce, dal ritmo irresistibile e caratterizzato da sonorità vintage, con un testo suggestivo e ironico che in qualche modo ribalta i cliché della canzone romantica estiva: «Ma che mare, meglio soli su una nave per non sentire il peso delle aspettative». Lo «Splash!» è un tuffo liberatorio che conclude il brano.

Giuria e votazioni

Nel corso della quinta puntata i 28 campioni sono stati giudicati dal solo televoto che si è andato a sommare alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti (ovvero i primi 5 classificati nella somma di tutte le votazione della settimana) nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.