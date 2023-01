Sanremo 2023, Amadeus svela i tre superospiti over 70 della seconda serata: “Credo di aver fatto un guaio”

Manca ormai meno di un mese all’esordio di Sanremo 2023 e proprio questa domenica 8 gennaio, il padrone di casa Amadeus è intervenuto al TG1 delle 13.30 per nuove succulenti anticipazioni. C’è grande attesa sui superospiti e proprio oggi il conduttore ha svelato tre interessanti nomi over 70 che saliranno sul palco dell’Ariston nella seconda serata della kermesse canora.

Sanremo 2023, i tre superospiti over 70

Tre i superospiti pronti a prendere parte all’imminente nuova edizione di Sanremo 2023, ovvero: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. C’è però un problema, dal momento che a ciascuno di loro Amadeus ha riferito che sarà il solo superospite della serata. “Credo di aver fatto un guaio”, ha commentato ironicamente il conduttore e direttore artistico al Tg1.

La tripletta è davvero d’eccezione dal momento che i tre cantanti e rappresentanti della musica italiana saranno presenti tutti e tre nella medesima serata del Festival, per un evento a dir poco unico.

Al Bano Carrisi è un grande conoscitore della kermesse, avendo partecipato a ben 15 edizioni di Sanremo; Massimo Ranieri è stato tra i Big dello scorso anno vincendo il premio della Critica con la canzone “Lettera di là del mare”, mentre Gianni Morandi in questa edizione sarà anche co-conduttore insieme ad Amadeus.

Il trio over 70 andrà a collocarsi nella seconda serata durante la quale saranno presentate per la prima volta 14 canzoni dei Big in gara.