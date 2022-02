Martedì 1 febbraio si è aperta la nuova edizione del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus su Rai1. Dopo avere ascoltato tutte le nuove canzoni, scopriamo delle informazioni sulla vita privata dei cantanti in gara: figli, sposati, fidanzati o single? Ecco le ultime news di gossip.

Sanremo 2022, gossip e news sulla vita privata dei cantanti in gara

Gianni Morandi è stato sposato fino al 1979 con Laura Efrikian e con lei ha avuto tre figli: Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna (52 anni), e Marco (47 anni).

Dal 2004 Morandi è felicemente sposato con Anna Dan da cui ha avuto Pietro (24 anni, conosciuto con il nome d’arte di Tredici Pietro).

Massimo Ranieri ha una figlia ha riconosciuto nel 1995 sua figlia Cristiana Calone. Lo showman campano è stato legato a Franca Sebastiani morta nel 2015 per una brutta malattia.

Iva Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi dal quale ha avuto la figlia Michela che l’ha resa nonna di due nipotini. Dal 1986 sta insieme a Fausto Pinna, il suo storico compagno.

Elisa è sposata dal 2015 con Andrea Rigonat ed hanno due figli: Emma Cecil (12 anni), e Sebastian (8).

Noemi si è sposata nel 2018 con Gabriele Greco con il quale sta insieme dal 2008.

Emma Marrone è single (tra gli ex famosi citiamo: Stefano De Martino e Marco Bocci).

Sangiovanni è felicemente fidanzato con Giulia Stabile (conosciuta durante Amici).

Giusy Ferreri sta con Andrea Bonomo e nel 2017 hanno avuto la loro prima figlia che si chiama Beatrice.

Aka7ven, nonostante alcune frequentazioni, al momento dovrebbe essere libero.

Blanco è fidanzato con una ragazza di nome Giulia anche Mahmood dovrebbe essere impegnato (anche se non si conoscono i dettagli della sua vita sentimentale).

Francesco Sarcina sta insieme a Nayra Garibo, modella messicana 25enne che lo ha reso padre per la terza volta della piccola Yelaiah (il leader de Le Vibrazioni ha un figlio di 14 anni che si chiama Tobia e la piccola Nina di 6 anni avuta dal matrimonio con Clizia Incorvaia).

Vita privata dei cantanti del Festival

Andiamo avanti con tutte le news di gossip sul cast di cantanti in gara a Sanremo 2022.

Irama dovrebbe essere fidanzato con Victoria Stella Doritou.

Giovanni Truppi ha una figlia di nome Lucia.

Fabrizio Moro è stato fidanzato per molto tempo con Giada Domenicone e adesso si dichiara felicemente single. Dalla loro unione sono nati due figli: Libero, nel 2009 e Anita nel 2012.

Ana Mena è fidanzata con Brahim Diaz, calciatore del Milan.

Donatella Rettore è sposata dal 2005 con Claudio Riego ma stanno insieme da oltre 44 anni. L’artista sarà in gara con Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci.

Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, ovvero La Rappresentante di lista, non sono fidanzati tra di loro e non sappiamo se hanno un amore al loro fianco.

Non si conosce nulla, invece, sulla vita sentimentale di Achille Lauro così come di quella di Rkomi, Michele Bravi e Dargen D’Amico.

Highsnob e Hu non sono fidanzati tra di loro ma Federica Ferracuti sta insieme ad una ragazza di nome Alessia.