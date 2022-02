A salire sul palcoscenico dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022 sono diversi volti noti del talent Amici di Maria De Filippi. Non solo allievi amatissimi dai fan del programma ma anche ex professori e direttori artistici (ed in un caso ex allieva, vincitrice e direttore artistico). Scopriamo chi sono i volti amatissimi che sono passati dalla trasmissione di Maria De Filippi ed ora Big di Sanremo 2022.

Ex di Amici a Sanremo 2022:

Partiamo dai nomi che sono entrati nel cast di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di professori o direttori artistici. Giusy Ferreri è stata insegnante nel 2018, nel suo decimo anno di carriera. La cantante entrò nel cast già nel corso dell’anno precedente.

Fabrizio Moro diventa professore di Amici di Maria De Filippi nel 2015 e fino al 2017 come insegnante di canto.

Elisa diventa direttore artistico della squadra blu di Amici nel 2015, portando alla vittoria i The Kolors, band che fa parte della sua squadra.Nel 2016 viene riconfermata con direttrice artistica della squadra bianca della quindicesima edizione di Amici insieme a Emma. Quest’ultima è venuta alla ribalta grazie alla sua partecipazione al talent nel 2009-2010 vincendo la nona edizione.

Il 31 marzo 2012 Emma ha fatto ritorno ad Amici, nel serale dell’undicesima edizione, rientrando in gara nella categoria Big. E’ stata poi scelta come direttore artistico della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi portando alla vittoria Moreno. Vi farà ritorno nello stesso ruolo anche nell’edizione numero 15, mentre nel 2017 ha sostituito Morgan come direttore artistico della squadra bianca dalla quinta puntata in poi.

In merito agli ex allievi di Amici e che rivedremo sul palco dell’Ariston, partiamo subito dagli ultimi, Sangiovanni, vincitore della categoria canto della passata edizione e Aka7even. A farne parte è stato anche Irama, vincitore della 17esima edizione del talent nel 2018. C’è anche Michele Bravi, che ha preso parte di Amici Speciali nel 2020.

Fuori gara, tra gli ex di Amici troviamo anche la ballerina Elena D’Amario, che accompagnerà sul palco Elisa e Monica Hill, concorrente della prima edizione del talent (all’epoca Saranno Famosi), la quale fa parte dell’Harlem Gospel Choir, che accompagnerà Achille Lauro.