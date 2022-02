Donatella Rettore dopo alcune ore dalla fine di Sanremo 2022, si è portata a casa la prima (e unica) polemica del Festival puntando il dito contro Amadeus in merito alla serata delle cover di venerdì sera.

La Rettore, senza peli sulla lingua, intervistata tra le pagine de IlMessaggero fatto sapere che la Rai avrebbe bocciato la sua proposta di duettare con Ditonellapiaga sulle note di una sua hit Kamikaze Rock n’Roll Suicide:

Mi hanno detto che quella canzone non faceva parte della storia del Festival. Ma se è per questo non ne facevano parte neppure Penso positivo, Ragazzo fortunato di Jovanotti e What A Feelin’ di Irene Cara, cantata da Elisa. E poi mi hanno detto che non potevo cantare canzoni che appartenevano al mio repertorio.