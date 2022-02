L’account ufficiale del Fantasanremo ha annunciato quando verrà comunicata la classifica ufficiale dopo la fine di Sanremo 2022 che ha visto trionfare Mahmood e Blanco: “Oggi niente VAR, riguarderemo tutto per almeno duecentomila ore e questa sera annunceremo le squadre vincitrici dell’edizione 2022. I punteggi, le classifiche e i vincitori stasera ore 21:30”.

Attualmente non conosciamo la classifica ufficiale (che aggiorneremo appena verranno diramati i dati). Ma, con parecchia sicurezza, possiamo affermare che Emma Marrone ha dato proprio il meglio di sé per portarsi a casa il primo posto del Fantasanremo.

Emma è in testa con 335 punti, seguita da Highsnob e Hu (275 punti) e – a pari merito – Sangiovanni.

Seguono Aka7even (260 punti), Michele Bravi (260 punti), Tananai (240 punti), Achille Lauro (230 punti). La top ten continua con Rkomi (225 punti), Yuman (225 punti) e Dargen D’Amico (215 punti).

Partiamo da un presupposto: io non ho voluto fare le presentazioni dei cantanti in maniera istituzionale, volevo avere un contatto con i big, che sentissero il mio sostegno. Questo vale in maniera particolare per i giovani. Poi per la parte social, lo sapete: io non sono molto capace, non sapevo niente all’inizio. Poi ho chiesto a mio figlio: ‘Spiega a papà cosa sta accadendo’. E ho capito tutto, l’ho trovato divertente. Non ho mai detto agli autori di cavalcare il fenomeno, è stata una cosa naturale. Non dobbiamo pensare che i giovani debbano venire nel nostro mondo, ma il contrario. Siamo noi che dobbiamo andare verso i giovani: è stato divertente. Poi vorrei dire un’ultima cosa: questo gioco lo hanno fatto i giovani, come Sangiovanni, ma anche Gianni Morandi.