Classifica Fantasanremo: Emma prima, la top ten e possibile vincitore

Mentre cresce l’attesa in occasione della finale del Festival di Sanremo 2022, c’è grande fermento anche in merito al Fantasanremo, il fantagioco sul festival che ha coinvolto un pubblico di giovanissimi (ma non solo) ma soprattutto i Big della kermesse.

Classifica Fantasanremo: la top ten

Tra Papalina, i saluti a zia Mara ed una serie di bonus caratterizzati da gesti inusuali, i Big in gara a Sanremo 2022 hanno aderito alla follia genuina e divertente del Fantasanremo che per qualcuno si è trasformata bonariamente in una vera e propria ossessione a caccia di punti.

A guidare la classifica del Fantasanremo alla vigilia della finalissima, ci pensa proprio Emma con i suoi 335 punti accumulati, seguita a quota 275, a pari merito, da Highsnob e Hu e da Sangiovanni.

Appena giù dal podio troviamo Aka 7even (260 punti), Michele Bravi (260 punti), Tananai (240 punti), Achille Lauro (230 punti), Rkomi (225 punti). Subito fuori dalla top ten le agguerritissime Ditonellapiaga e Rettore con 210 punti.

Chi sarà il candidato vincitore al Festival di Sanremo 2022? La classifica è destinata a subire dei clamorosi ribaltoni proprio in vista della finale di oggi ma la più agguerrita resta Emma, che dopo aver spiegato perché non vorrebbe vincere Sanremo 2022, ha dimostrato l’esatto opposto per quanto riguarda il Fantasanremo.