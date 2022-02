Emma Marrone ha ammesso in una intervista a La Stampa di non volere affatto vincere Sanremo 2022, ma per il Fantasanremo potrebbe chiudere un occhio. Sebbene fosse partita in sordina dando l’impressione di non essere molto interessata a pronunciare l’ormai superata “Papalina”, ora Emma si è impegnata a fare del suo meglio, riuscendoci. Ma qualcosa potrebbe andare storto.

Emma Marrone e l’ossessione per il Fantasanremo

Nelle passate ore Emma è riuscita a piazzarsi in cima alla classifica del Fantasanremo, complice l’inseguimento dei Carabinieri che ha ripreso e postato (il video in apertura) e che le ha permesso di ottenere rapidamente +50 punti di bonus.

Ormai per Emma è diventata una vera e propria ossessione e vuole fare bella figura, per questo è intervenuta su Rai Radio2 e ospite di Ema Stokholma, ha fatto delle precisazioni, difendendo i suoi punti al Fantasanremo:

Vogliono togliermi i punti al FantaSanremo perché alcuni giornalisti hanno scritto ‘seguita dalla scorta’, no, non è vero. Ci hanno inseguito i Carabinieri. Nessun cantante ha la scorta dei Carabinieri quando esce dall’Ariston. Perché mi hanno inseguita? Vabbè, alle due di notte ero l’unica a girare per Sanremo e mi hanno inseguita, poi hanno capito che eravamo noi e ci hanno lasciati andare.

Ho letto che me li vogliono togliere perché dicono che vado in giro con la scorta, ma ti pare che vado in giro con la scorta?!

