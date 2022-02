Fantasanremo, chi sono i cantanti che non partecipano e la classifica aggiornata: Emma tallonata da Sangiovanni

Tutti pazzi per il Fantasanremo, noi per prime che abbiamo fiutato subito il potenziale del gioco virale piazzandovi il significato di “papalina” ben prima che tutti ne parlassero in maniera incessante.

Fantasanremo, chi sono i cantanti che non partecipano

Il Fantasanremo ha conquistato (quasi) tutti i cantanti in gara. Alcuni, infatti, hanno deciso di non partecipare e sul palco hanno conquistato i punti in maniera casuale.

Tra questi, gli ultimi della classifica che troverete al termine del nostro articolo: Elisa, Ana Mena, Irama, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Matteo Romano, Noemi, Giovanni Truppi, Massimo Ranieri e Rkomi.

Sangiovanni, invece, è tra i più accaniti giocatori insieme ad Aka7even, Michele Bravi, Emma Marrone (che stanotte ha “rischiato” con i Carabinieri), Highsnob e Hu e Rettore.

Proprio il cantante di “Farfalle”, intervistato da CalcioMercato.com, ha svelato:

Io sono il Ciro Immobile del Fantasanremo. Finora ho fatto 125 punti (oggi 210, ndr) ma per colpa di Amadeus non ne ho fatti di più… volevo dargli il cinque, lui invece mi ha abbracciato e ho perso la possibilità di prendere altri bonus. Come è nata questa moda? In tanti mi chiedevano di fare e dire diverse cose, poi ho visto Morandi che ha urlato Fantasanremo e così anch’io ho deciso di entrare nella competizione. Oltre alle varie leghe c’è anche una classifica generale tra noi artisti, la controllo spesso e con Aka7even e con Michele Bravi è partita la competizione. Una gara nella gara. Penso che il Festival sia bello viverlo anche così, con, per esempio, la Rettore che dice ‘Papalina’ ad Amadeus.

Amadeus, interrogato anche oggi in conferenza stampa sul gioco, si è mostrato felice, in barba a coloro che lo volevano infastidito dalla competizione:

Mi piacciono le cose che rompono gli schemi: nessuno di loro manca di rispetto alla gara. C’è un Sanremo molto giovane, molto social, che non va tenuto fuori. C’è un gioco, è un tam tam che coinvolge milioni di ragazzi e li avvicina al Festival

Classifica aggiornata

1 – Emma 235

2 – Highsnob e Hu 225

3 – Sangiovanni 210

4 – Michele Bravi 200

5 – Aka7even 195

6 – Ditonellapiaga e Rettore 165

7 – Achille Lauro 160

8 – Iva Zanicchi 140

9 – Gianni Morandi 135

10 – Mahmood & Blanco 135

11 – Dargen D’Amico 130

12 – Tananai 130

13 – La rappresentante di lista 125

14 – Yuman 120

15 – Le Vibrazioni 115

16 – Elisa 105

17 – Ana Mena 100

18 – Irama 95

19 – Giusy Ferreri 80

20 – Fabrizio Moro 75

21 – Matteo Romano 70

22 – Noemi 60

23 – Giovanni Truppi 55

24 – Massimo Ranieri 55

25 -Rkomi 55