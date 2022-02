Emma, protagonista del Festival di Sanremo 2022, a sua insaputa o meno sta facendo incetta di punti bonus al Fantasanremo. Il vero colpo lo ha fatto a notte fonda, dopo aver lasciato l’Ariston, quando è stata inseguita da una volante dei Carabinieri.

Emma inseguita dai Carabinieri

Al termine della sua esibizione, dopo aver lasciato il Teatro che ospita Sanremo 2022, Emma è salita in auto ma è stata inseguita da un’auto dei Carabinieri. L’artista ha prontamente ripreso tutto e postato sui social (video in apertura):

Raga l’inseguimento da parte dei Carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fott*ta… eh sì! E mi sa che mi devo anche fermare…

Ebbene, secondo il regolamento del Fantasanremo, proprio un inseguimento simile garantirebbe all’artista un bonus di +50:

Artista inseguito dalle forze dell’ordine durante la settimana del Festival (il bonus raddoppia se l’artista viene arrestato).

Ma non è tutto: Emma infatti ieri è stata presentata da Martina Pigliapoco, Carabiniere in servizio in provincia di Belluno. Questo ha fatto guadagnare all’artista ulteriori 10 punti. Secondo il regolamento del Fantasanremo, infatti:

Bonus +10 Artista presentato da un ospite.