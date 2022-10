Se non lo sta facendo per essere squalificata a tutti i costi, c’è qualcosa che non mi torna in Elenoire Ferruzzi, ed a questo punto sarebbe il caso di fermare la sua permanenza nella Casa del GF Vip. Una cosa è certa: la Vippona non ne sta uscendo affatto bene dalla sua esperienza nel reality show.

“Ricch*one”: Elenoire Ferruzzi offende Alberto De Pisis

Le aspettative nei suoi confronti erano altissime. Poi però è successo qualcosa di inaspettato. Tralasciamo pure le bugie più o meno bonarie sul suo stile di vita,

ma gli atti di bullismo nei confronti di Nikita (con tanto di vergognoso spunto al suo passaggio) e gli insulti a denti stretti nei confronti di Alberto De Pisis suggeriscono che il limite sia già stato oltrepassato.

Dopo aver urlato in confessionale contro gli autori lasciando trapassare i suoi “vaffa” anche oltre la porta, questa volta Elenoire ha preso di mira Alberto, dandogli del “ricch*one”. Il motivo? Il giovane avrebbe preso posizione sull’affaire che vede coinvolto il malcapitato Daniele e questa volta non le avrebbe dato ragione.

Per questo, una volta sola nella stanza, a denti stretti avrebbe pronunciato l’insulto comunque udito da tutti sui social, e che lascia rabbrividire soprattutto perché pronunciato da una appartenente alla comunità Lgbtq+.

L’indignazione social non si è fatta attendere, ma più di ogni cosa, ci si attende seriamente una presa di posizione forte da parte del conduttore e dello stesso GF Vip in occasione della nuova puntata di oggi.