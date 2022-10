Quello della casa di Elenoire Ferruzzi a CityLife è diventato un vero e proprio mistero e ad intervenire nelle passate ore è stata anche l’opinionista Viviana Bazzani, la quale conosce bene l’attuale concorrente del GF Vip.

La casa di Elenoire Ferruzzi, interviene anche una nota opinionista

Non è la prima volta che la Bazzani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed attuale opinionista non solo di cronaca rosa ma anche di nera (della quale personalmente apprezzo molto i suoi interventi sempre molto lucidi sui casi del momento), dà della bugiardella ad Elenoire Ferruzzi.

Ed anche questa volta, di fronte alle uscite sul presunto attico, ha avuto da ridire (il video in apertura):

Perchè dire tante bugie, cara amica Elenoire? Dov’è che abiti? Eh? Nella City, nei grattacieli albero dove abitano Fedez, Ferragni, grandi campioni del calcio, del mondo dello spettacolo, della musica. No. E cos’è che hai? La piscina e la palestra? No! Cosa c’è di male nel dire che abiti in un altro quartiere di Milano, un po’ periferico ma sempre un bel quartiere. Che abiti in una casa semplice, graziosa, perchè dire cavolate? Non stavi scherzando! A dire che spendi 2000 euro al mese di spese condominiali…

Nonostante i video di Elenoire abbiano contribuito a renderla certamente celebre sui social, la Bazzani ha rammentato come sia impossibile tanta ricchezza derivante proprio da ciò, ma più che domandarsi il motivo di tanta ricchezza, l’opinionista si è chiesta:

Perchè essere tanto Pinocchio, perchè? […] Tu non sei ciò che vuoi far sembrare essere. E mi dispiace perchè sei una bella persona, intelligente e simpatica, ma che ti sta succedendo? Pensi che fuori dalla Casa siamo deficienti? Io spero che Alfonso Signorini te lo possa chiedere: ma dov’è che abiti? Ce la fai vedere questa casa? Perchè non è vero!