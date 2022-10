Elenoire Ferruzzi dice di abitare a CityLife, il quartiere più residenziale e in voga della Milano che conta. Nella Casa del Grande Fratello Vip ha parlato della sua residenza, svelando cose che – nella realtà – non esistono.

Macché CityLife: ecco com’è la vera casa di Elenoire Ferruzzi

Una sua presunta vicina l’ha smascherata svelando che, nella realtà, Elenoire vivrebbe in una casa popolare. Ed infatti, nel suo account di Instagram è spuntato un video che data dicembre 2020 dove mostra la sua abitazione durante una bella nevicata a Milano, eccolo a seguire:

Naturalmente non c’è nulla di sbagliato nella casa in cui vive Elenoire e, lei per prima, dovrebbe esserne fiera invece di raccontare frottole per supportare un personaggio in Casa.

Personalmente, fuori dal GF Vip, non lo so fino a che punto mi piacerebbe frequentare una persona che mi ha raccontato l’80% di bugie e solo il 20% di verità, facendomi conoscere una persona che nella realtà non esiste.

Invece di passare il suo tempo a prendere in giro Nikita, perché Elenoire non impara a raccontare la verità e si mostra per quello che è? Sarebbe bello cominciare a lasciare la “maschera” in favore della persona mettendo da parte il personaggio (che, francamente. ha pure stancato).

C’è poi un’altra tesi (che io mi sento quasi di supportare): il personaggio non si discosta dalla persona, bugie comprese.

E concludo: ho letto un commento (nell’articolo dei colleghi di Biccy.it) che riassume perfettamente ciò che penso io: