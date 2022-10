Elenoire Ferruzzi, chiacchierando con i suoi amici del Grande Fratello Vip, ha svelato di vivere a CityLife (quartiere residenziale di Milano che ospita, tra gli altri, Fedez e Chiara Ferragni): “Le spese condominiali mi costano 2mila euro al mese!”, ha dichiarato.

Elenoire Ferruzzi smascherata da una vicina di casa: “Ecco dove vive!”

Secondo il fantasioso racconto di Elenoire Ferruzzi, la sua casa si dividerebbe tra due ingressi distinti: “Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”.

Poi ha aggiunto:

Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali. Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina.

Nonostante Elenoire Ferruzzi dica di abitare a CityLife (quartiere che può permettersi solamente gente con uno stile di vita agiato), dopo il Covid i suoi amici avevano aperto una raccolta fondi per aiutarla a risollevarsi dopo i difficilissimi mesi passati in ospedale:

Ringrazio i miei amici per aver organizzato questa raccolta fondi in questo momento così difficile della mia vita, ringrazio inoltre tutte le persone che riusciranno a donare, vi posso garantire che tutto il ricavato andrà direttamente a me.

Ma non è finita qui.

Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione di una presunta vicina di casa di Elenoire:

Non vive a CityLife è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero. L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera e due finestre in croce.

Io questo tipo di menzogne non le capirò mai.