Ginevra Lamborghini e Cristina Quaranta hanno fatto una diretta Instagram degna di una prima serata. Le ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno commentato anche lo sputo di Elenoire Ferruzzi al passaggio di Nikita Pelizon.

Lo sputo di Elenoire al passaggio di Nikita: Ginevra e Cristina commentano

Ginevra Lamborghini ha condannato la signora che dice di abitare a CityLife mentre Cristina Quaranta, amica di Elenoire, all’inizio non ha preso posizione ma ha fatto una previsione particolarmente interessante in merito sul possibile abbandono del GF Vip da parte della Ferruzzi:

Io sono molto amica di Elenoire e Nikita ti porta all’esasperazione perché è una grande stratega e provocatrice ma lo fa in maniera velata. Brava lei per come sta facendo questo GF Vip da questo punto di vista.

Ginevra ha aggiunto:

Io sono molto curiosa di vedere il gioco di Nikita perché ho una visione diversa dalla tua ma riconosco che è molto amata. Se è naturalezza, benissimo e benvenga, se è strategia invece chapeau. A me Elenoire non sta piacendo.

La Quaranta ha precisato:

Nei confronti di Nikita ha un po’ esagerato. Lo sputo? L’ho visto in diretta, non le ha sputato addosso. Ha detto che aveva un semino in bocca. E’ una cosa molto grave e se questa storia dovesse uscire credo che abbandonerà il programma se verrà attaccata.

La Lamborghini ha chiosato:

Proprio perché lei ha una grande maturità dovrebbe comportarsi in modo educato ed aperto anche con gli altri. Si lascia scappare delle cattiverie che non sono giustificabili, anche nei miei confronti le ha avute.

Il VIDEO in apertura del nostro articolo.