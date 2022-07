Rhove, la frecciatina di Mahmood è cosa buona e giusta – VIDEO

Anche Mahmood, dopo il lungo post social dei Pinguini Tattici Nucleari, si scaglia – giustamente – contro Rhove che durante un suo concerto ha rimproverato il pubblico perché non saltava abbastanza.

Rhove, la frecciatina di Mahmood è cosa buona e giusta

“Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o”, ha affermato Rhove durante il suo live.

Mahmood, durante il suo concerto, ha lanciato una frecciatina a Rhove così come riportano i colleghi di Biccy:

Ultimamente vedo in giro gente che si lamenta di pubblici smorti, ma quello che dico è: se la gente non si muove è colpa di chi sta sul palco, no? Voi ragazzi questa sera siete stati pazzeschi!

“se la gente non si muove è colpa di chi sta sul palco” abbiamo fatto un casino totale sta sera a San Severino! @Mahmood_Music pic.twitter.com/mtdJCOyTpn — Celeste Ningia (@celeste_ningia) July 15, 2022

