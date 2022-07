Rhove attacca i Pinguini Tattici Nucleari (e la fa fuori dal vaso…): “Vi prendono per il cul*, non parlano di voi da anni”

Rhove continua a far parlare di sé visto che con la sua musica durerà come un gatto in tangenziale. Dopo aver pubblicato Shakerando ed ottenuto un discreto successo, il trapper forse si sente in piena modalità Blanco e spera di replicare il suo successo.

Rhove attacca i Pinguini Tattici Nucleari (e la fa fuori dal vaso…)

Rhove, per questo motivo, ha deciso di rispondere ai Pinguini Tattici Nucleari che lo avevano bacchettato dopo l’interruzione del suo live perché in fan non saltavano di fronte alle sue hit (magati fatti due domande…).

Ecco cosa aveva scritto la band:

Siamo ritornati finalmente alla musica dal vivo e mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? È come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo: le serate con davanti 50 persone disinteressate che ti devi conquistare da solo ti insegnano prima di tutto il rispetto. E poi il mestiere. Fare concerti e fare le hit son due cose diverse, e questi mesi strani ce lo dimostrano ampiamente.

E la risposta del trapper non è tardata ad arrivare:

Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno, fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il cul*. Solo in televisione potete andare, ah tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. Non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi). Detto ciò chiudo qui la storia perché è diventata surreale. Ho fatto 80 live e per un dj set si è scatenato un casino. Quindi nulla raga ci vediamo in giro a spaccare di brutto.

Rhove, scrivile tu le hit dei Pinguini Tattici Nucleari e poi ne riparliamo ragazzino… (e domani, per una perfetta colazione da campioni: pane, latte ed umiltà).