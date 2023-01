Al settimanale Chi, Amadeus si è raccontato alla vigilia del Festival di Sanremo 2023, parlando della sua conduzione in coppia con Gianni Morandi e svelando cosa faranno le co-conduttrici che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate della kermesse.

“La conduzione in coppia con Moran­di? Amo condividere. Se fossi un calciat­ore sarei uno che si diverte a mandare in gol i compagni di squadra” , ha ammesso il padrone di casa e direttore artistico di Sanremo 2023. “Mi piace se­mpre arricchire lo show, e Morandi è un grande regalo per il pubblico” , ha aggiunto al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Poi ha svelato alcuni retroscena su Chiara Ferragni, sua co-conduttrice nella prima serata e nel corso della finale di Sanremo 2023:

È stata carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo pers­onalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la consid­ero molto forte. Qua­ndo l’ho chiamata per il quarto anno con­secutivo, mi ha dett­o: “Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambi­amento, mi piace gua­rdarlo e sono entusi­asta della tua propo­sta”.

Poi ha fatto delle precisazioni su tutte le co-conduttrici, svelando il loro ruolo:

Cosa ha detto invece della discussa ospitata di Zelensky? Ecco cosa ha svelato Amadeus e quando vedremo l’intervento del leader ucraino:

Sia­mo in contatto, ho chiesto di essere pre­sente con un messagg­io registrato. Deve essere un messaggio di pace, andrà in on­da nella serata del sabato dopo le 28 es­ibizioni dei cantanti in gara. Comprendo e non mi meraviglio che il suo interven­to possa dividere, ma tutte le guerre so­no orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo.