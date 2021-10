Momento attesissimo da giorni, quello di Pierpaolo Pretelli nei panni di Cesare Cremonini a Tale e Quale Show. L’ex gieffino si è perfettamente calato nella parte ed ha portato nella sesta puntata del varietà di Carlo Conti la sua versione del brano La nuova stella di Broadway.

Pierpaolo Pretelli è Cesare Cremonini e conquista Giulia e la giuria

Per tutta la settimana Pierpaolo Pretelli si è impegnato al massimo per portare a casa una esibizione di tutto rispetto. Il compito questa volta non era affatto semplice dal momento che in balli c’era molto di più. Una dedica speciale alla donna che le ha cambiato la vita: Giulia Salemi.

Un pezzo caro a Pierpaolo ed ai fan della coppia dei Prelemi. Al termine della performance, Pretelli ha voluto sottolineare: “Questa è una scommessa d’amore che io ho vinto”. Ed il riferimento è tutto per la sua dolce metà!

La giuria ha apprezzato molto la prova del concorrente, che soprattutto nelle movenze ha ricalcato l’originale. E non poteva mancare per l’occasione il video messaggio di Cesare Cremonini che nel parlare si è rivolto alla coppia e non solo a Pierpaolo. L’unico ad avere avuto qualcosa da ridire è stato Cristiano Malgioglio, ma Pierpaolo ha affrontato la piccola critica con il sorriso, conscio che a prescindere gli avrebbe dato un bel voto.