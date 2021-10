In occasione della sesta puntata di Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli sarà chiamato forse alla sua prova più difficile. Questa sera, infatti, vedremo al massimo delle emozioni per il giovane talento, pronto a calarsi nei panni di Cesare Cremonini.

L’esibizione che attende Pierpaolo Pretelli acquista stasera un significato doppiamente importante, sperando che l’emozione ed il batticuore non prendano il sopravvento. Il motivo lo conoscono bene coloro che hanno seguito la passata edizione del Grande Fratello Vip e la nascita dell’amore con Giulia Salemi.

Complice di questo sentimento che continua a far sognare i Prelemi a distanza di mesi, Cesare Cremonini con la sua “La Nuova Stella di Broadway”, che fatto da colonna sonora ai momenti più romantici vissuti da Pierpaolo e Giulia proprio nella Casa del GF Vip.

Momenti che oggi i fan della coppia non riescono a dimenticare e che rivivono proprio grazie alla nuova attesissima prova che attende Pierpaolo. E le emozioni sono palpabili già a distanza di ore.

Su Twitter, infatti, i Prelemi fremono nell’attesa di assistere alla performance che farà indubbiamente sciogliere ancora una volta il cuore di Giulia, dopo le già importanti parole che Pretelli che ha dedicato nelle sue ultime interviste. Sarà una nuova “scommessa d’amore”?

Stasera un ragazzo, la sua voce e … Cesare 😍 new york new york è una scommessa d amoreee ..vorreii vorreiii che tu fossi felice in ogni istante…. #prelemi #taleequaleshow pic.twitter.com/3HE9M7qfcm

— Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) October 22, 2021