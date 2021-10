Pierpaolo Pretelli sogna un figlio da Giulia Salemi: “Ci daremo da fare!”

Pierpaolo Pretelli ospite di Domenica In si è confidato con Mara Venier parlando della nuova esperienza Tv con Tale e Quale Show e svelando il suo desiderio di avere un figlio dalla fidanzata Giulia Salemi.

Sto vivendo un momento magico e lo devo tanto anche a lei, Giulia crede in me e mi dà la benzina e la forza per realizzare i miei sogni. Io ho la certezza di avere una grande donna e spero di essere un uomo all’altezza di tutto, di lei, di mio figlio e di chi incontrerò nella mia vita. Tra noi c’è qualcosa di molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo.