Quella di Pierpaolo Pretelli è una vera e propria favola. La storia di un ragazzo, semplice e genuino, che dal nulla, da solo e con tanta gavetta è riuscito finalmente a fare ciò che ha sempre sognato, dimostrando tanta empatia e tanto talento. Il Grande Fratello Vip gli ha permesso di farsi conoscere umanamente, mentre Tale e Quale Show ha messo in luce il suo grande talento di vero mattatore. Cosa altro c’è nel suo futuro?

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un momento d’oro sotto tutti i punti di vista: professionale e privato. Se, infatti, il GF Vip gli ha ridato popolarità contribuendo al suo successivo approdo a Tale e Quale Show, in merito alla sfera privata la sua storia con Giulia Salemi prosegue a gonfie vele.

Tra le pagine del settimanale DiPiù, il giovane Pretelli si è raccontato ed ha spiegato la sua passione per il mondo delle imitazioni:

Ho sempre amato fare le imitazioni. Fin da ragazzino facevo il verso, bonariamente, ad amici, professori, familiari. Allora non avrei mai immaginato che un giorno sarei arrivato a farlo in tv, in un programma prestigioso come Tale e Quale Show. E, a dire il vero, non lo avrei mai immaginato neanche quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mia carriera nello spettacolo sembrava finita per sempre.