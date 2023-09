E’ un lungo sfogo affidato ai social, quello scritto da Francesca Michielin, giovane cantante e conduttrice di X Factor. Attraverso i suoi social, ha voluto mettere i suoi follower al corrente rispetto al suo stato di salute, dopo essersi di recente sottoposta ad un intervento chirurgico. Come sta oggi?

Francesca Michielin annulla le date del tour: come sta

Francesca Michielin, nel suo ultimo stato social ha esposto in maniera dettagliata l’attuale stato di salute, svelando di avere dei “dolori addominali insostenibili”, tali da non permetterle di poter dare tutto il suo massimo nel lavoro.

Già qualche settimana fa era stata costretta ad annunciare l’annullamento di due concerti del suo Summer tour per via di un problema di salute che aveva necessitato un’operazione chirurgica fortunatamente andata bene. Tuttavia la Michielin ha dovuto scontrarsi con la realtà, come emerso dal suo tweet in cui ha motivato lo stop del suo tour:

Provando a fare il consueto training vocale ho avvertito dei dolori addominali che sono diventati insostenibili.

Ecco cosa ha raccontato Francesca nel suo lungo post social:

Nell’ultimo anno ho capito che non possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo.

La cantante non è mai entrata nel dettaglio della malattia che l’ha colpita, ma ha proseguito:

Vi scrivo questo proprio perché un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenta costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità.

Francesca ha proseguito nel suo sfogo:

Sia chiaro: ci sono problemi più gravi del mio, ero e sono una persona fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più propositivo possibile, e il tour, in modo particolare, con la vostra presenza mi ha dato un’energia incredibile. Purtroppo in questi dodici mesi nonostante i tentativi il problema non è rientrato. Anzi, ho dovuto fare un mese fa un intervento molto invasivo perché non avevo alternative. Ma anche se a malincuore l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio.

Infine, dopo aver ringraziato lo staff medico, la cantante ha concluso:

Non è il momento di tornare sul palco, ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro.

In tanti volti noti, da Emma a Levante, sono intervenuti anche su Instagram mostrando vicinanza alla cantante, alla quale auguriamo anche noi una pronta guarigione.