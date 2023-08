Quando inizia X Factor 2023 e dove vedere il talent show musicale? A partire da giovedì 14 settembre, tra meno di un mese, andrà in onda su Sky Uno (ed in streaming su NowTv e Sky Go) la nuova edizione del programma che vedrà anche quest’anno alla conduzione la giovane cantante Francesca Michielin, reduce da un recente intervento.

Quando inizia X Factor 2023? Tutto sulla nuova edizione

Interessanti ritorni in vista della nuova edizione di X Factor 2023 sul fronte dei giudici. In studio ritroveremo Morgan, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico. Saranno loro a individuare i 12 talenti da portare poi ai live dopo aver superato, tra numerosi candidati, le audizioni, i Boot Camp e gli Home Visit.

Dopo il trionfo de I Santi Francesi della passata edizione, chi si aggiudicherà il primo posto nel talent? Lo scopriremo nel corso dell’edizione in partenza giovedì 14 settembre su Sky Uno. Alla guida, anche quest’anno ci sarà Francesca Michielin, che nel promo ha esclamato: “l’unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto”.

Francesca torna dopo l’attuale periodo di convalescenza durante il quale ha dovuto necessariamente fermarsi con i live in giro per l’Italia, annunciando il suo stop via social.