Paolo “allontana” Giselda che avrebbe una cotta per lui: “Sono a disagio!”

Paolo Masella si è reso conto dell’interesse che Giselda Torresan nutre nei suoi confronti ed ha deciso di prenderne le distanze. Proprio nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, il concorrente l’ha votata per questo motivo.

La mia votazione non è personale, è perché voglio fermare una cosa che sul nascere potrebbe far male a lei. Quindi Giselda, perché vedo che magari sta provando troppe cose per me. La vedo troppo presa e non vorrei che ci rimanga male, visto che ha sofferto parecchio.

Io ho cercato di farle capire che vale, però lei è una che secondo me ha sofferto e non mi va di farla soffrire personalmente. Quindi voto lei solo per questo motivo. Dopo aver visto oggi quella clip il mio pensiero è stato confermato.