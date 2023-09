Nella giornata odierna, Paolo Masella, attuale concorrente del Grande Fratello, è diventato il centro delle discussioni fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Il macellaio ha fatto gaffe e detto frasi particolarmente sconvenienti.

Paolo fa infuriare (ancora) il web: la frase sulle donne che non piace a nessuno

Se inizialmente era diventato popolare sui social per il suo aspetto attraente, ora è sotto i riflettori a causa di alcune dichiarazioni fatte all’interno del loft di Cinecittà. La prima controversia riguarda un commento infelice rivolto ad Alex Schwazer, riguardante gli integratori che gli autori del programma forniranno ai concorrenti che fanno sport.

In un’altra occasione, durante una conversazione in cucina con Letizia Petris (alle prese con un lesbo dramma), Paolo ha espresso la sua opinione sul comportamento delle donne che decidono di baciare al primo appuntamento:

Ci siamo visti una volta sola. Ci siamo conosciuti anche al bar, una volta solo ti ho vista… La prima sera usciamo e ci baciamo ti dico… Guarda, continuiamo, raggiungo l’obiettivo e poi sparisco… Ti dico, non sparisco ma ti dico come stanno le cose. Non posso avere una relazione con una persona che dà poco valore ad un bacio.