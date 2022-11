Nuovo anno, nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Con il ritorno del doppio appuntamento settimanale, a quanto pare ci saranno diverse sorprese nella spiatissima Casa di Cinecittà. Mentre al momento ci si ritrova a dover combattere con l’incubo Covid, a quanto pare da gennaio alcuni nuovi ingressi potrebbero nuovamente stravolgere gli equilibri nella Casa. Chi farà il suo ingresso?

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: chi sono?

Al momento si tratta di mere indiscrezioni trapelate da Casa People o da semplici auto candidature ed appelli avanzati al padrone di casa del Grande Fratello Vip, ma a proposito di nuovi concorrenti è il settimanale Oggi ad avanzare un nome inatteso.

Si tratta di Milena Miconi, vista le ultime volte in tv nei salotti di Barbara d’Urso ai tempi del Prati-gate e che secondo il settimanale sarebbe da considerare una concorrente certa. Ecco cosa scrive in merito il giornale:

Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi.

A quanto pare, dietro alla scelta di Alfonso Signorini ci sarebbe la volontà di aumentare gli spettatori inserendo personaggi che sono noti al pubblico più grande che ancora non guarda il reality di Canale 5.

In merito agli altri nomi potrebbe spuntarla Ivana Mrazova, ex (?) fidanzata di Luca Onestini ed anche Matteo Diamante, ex di Nikita, interessato a sua volta a Micol Incorvaia.