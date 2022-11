Luca Onestini, prima di finire in isolamento a causa del Covid, nella Casa del GF Vip si era lasciato andare ad una serie di confidenze con Daniele Dal Moro e Wilma Goich rispetto alla fine della sua storia con Ivana Mrazova. Una storia importante ma che non ha resistito proprio alla dura prova del Covid: “Sono stati anni complicati, alla prima difficoltà non ce l’abbiamo fatta”, aveva svelato.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la verità sul loro rapporto

La storia tra Luca Onestini e Ivana era iniziata proprio nella Casa del GF Vip nel 2017. Poi la fine giunta un anno fa, almeno teoricamente, dal momento che, come riferisce il settimanale Chi, forse potrebbe mai non essere realmente finita.

In primo luogo, si legge sul settimanale, i due non si sarebbero mai detti addio faccia a faccia ma con un messaggino “freddo” di lei a lui. Contattato Simone Riva, agente della modella, per sapere se per caso la Mrazova avesse intenzione di commentare le parole del suo ex, lo stesso agente ha replicato:

Luca e Ivana non si sono mai lasciati “realmente” e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate (ovvero pochi mesi fa, ndr) si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto.

A confermare le parole dell’agente di Ivana, anche la famiglia di Onestini:

Luca e Ivana non si sono mai detti addio e lo scorso agosto ancora si sentivano al telefono.

In effetti anche nella Casa del GF Vip, Luca Onestini ha rinunciato al ruolo di playboy ed ha continuato a dedicare parole importanti alla sua ex e svelando un dettaglio importante:

Mi fanno passare come un uomo che va di fiore in fiore e manca di rispetto alla compagna. Queste sono notizie falsissime. Io non ho mai tradito Ivana!

E’ ancora l’agente della modella ad intervenire aggiungendo:

Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al Grande fratello Vip proprio per ricominciare, ma la cosa non è andata a buon fine. Chissà: il Gf Vip li ha uniti, magari li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio, ma guardandosi negli occhi.

Ivana Mrazova potrebbe essere davvero pronta a tornare nella Casa?