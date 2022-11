Dallo scorso lunedì il Grande Fratello Vip ha ufficialmente dato il via alla puntata singola settimanale. Anche il padrone di casa Alfonso Signorini lo ha annunciato in diretta, dando quindi l’appuntamento al prossimo lunedì. Tutta “colpa” dei Mondiali di calcio (ma senza l’Italia), in merito ai quali il GF Vip ha deciso di non ‘interferire’ con la programmazione sportiva.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip da gennaio

Nel frattempo una ghiotta anticipazione su ciò che accadrà nelle prossime settimane del GF Vip ce l’ha fornita Samara Tramontana direttamente nel nuovo appuntamento di Casa People:

Il doppio appuntamento tornerà a gennaio e fino a quella data non entrerà nessuno, poi entreranno tre nuove persone.

Con il nuovo anno, dunque, ci saranno tre nuovi concorrenti che andranno ad aggiungersi al cast del Grande Fratello Vip. Ma di chi si tratta? Proprio oggi sul settimanale Chi abbiamo appreso la possibilità che Ivana Mrazova possa entrare nella spiatissima Casa per un confronto chiarificatore con Luca Onestini. Ma in quel caso si tratterebbe di una “sorpresa” o di un vero e proprio ingresso?

Il dubbio è stato sollevato anche da Samara Tramontana che in merito ha commentato:

Ivana entrerà come concorrente oppure per fare un confronto con Luca Onestini e lasciarsi definitivamente?

Non solo però: a Novella 2000 anche Matteo Diamante, ex di Nikita, ha lanciato un appello importante affinché possa entrare come concorrente. Il suo obiettivo? Micol. Chissà se Signorini coglierà la palla al balzo…