Non sono passate inosservate le frasi pronunciate da Morgan durante la serata omaggio a Battiato che lo ha visto protagonista a Selinunte, in provincia di Trapani. Il video che vede Marco Castoldi protagonista dei suoi insulti omofobi nei confronti del pubblico sono diventati inevitabilmente virali. Il musicista però, in questi minuti è intervenuto via social scusandosi.

Ha chiesto scusa, Morgan, dopo gli insulti omofobi destinati al pubblico siciliano presente alla serata omaggio a Battiato. Secondo quanto trapelato in queste ore, il cantante avrebbe perso le staffe dopo la richiesta di una cover del compianto artista. E apriti cielo.

Adesso però Marco Castoldi si sarebbe reso conto del grave errore commesso e delle presunte ripercussioni che ciò potrebbe avere sui suoi futuri impegni professionali, ed ha preferito chiedere pubblicamente scusa attraverso una Story su Instagram:

Tutti possiamo sbagliare e io ho sicuramente sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e se potete accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente, e se pur nel modo sbagliato è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato dopo una delle mie più ispirate performance della mia vita mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto.