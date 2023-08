Sarebbe dovuto trattarsi di un concerto omaggio al grande maestro Franco Battiato, ma Morgan come spesso accade ci ha messo del suo, ed il risultato è stato drammatico. L’appuntamento con lo spettacolo dal titolo “Battiato – Segnali di vita e arte” in programma nella serata di ieri a Selinunte, in provincia di Trapani, si è trasformato in un mix di insulti da parte di Morgan nei confronti di un pubblico esterrefatto.

Morgan offende il pubblico nella serata omaggio a Battiato

Al momento non è ancora del tutto chiaro quanto accaduto nella serata di ieri e il motivo esatto che avrebbe portato a far perdere le staffe a Morgan, al punto da prendersela con il pubblico offendendolo con parole volgari e molto pesanti. Nel video in circolazione sui social (in apertura) è possibile vedere un Marco Castoldi fuori di sé.

Secondo quanto reso noto dai siti locali come TrapaniOggi, ripreso anche da Fanpage.it, pare che il motivo della rabbia da parte del pubblico e che lo avrebbe portato a rumoreggiare facendo così arrabbiare Morgan sarebbe stata l’assenza, durante lo spettacolo dedicato a Battiato, di canzoni dell’artista catanese.

Quando i presenti hanno iniziato a protestare, Marco Castoldi si sarebbe adirato:

Siete venuti a rompere i cogli*ni a me, che vi ho dato una cosa? La società è una m*rda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c*lo! Froc*o di m*rda!

Ed ancora:

Avete pagato ma non sapete chi sono. Non sapete chi sono. Andate a casa vostra. Rispettate quello che state vedendo. Non vado avanti perché qua siamo tornati indietro, ma vi faccio vedere quanto nobile io sia. L’indignazione ce l’ho io perché siete voi al mondo. Guarda come ride, fai vedere la tua faccia da schiaffi. Sei tra Aldo Grasso e uno che ha la faccia da schiaffi. Perché ridi? Ti fa ridere, vero? Ti senti migliore? Trovi ridicola la scena? Tu, mischiato tra i tanti, senti che è ridicolo quello che stai vedendo vero? Voi che mi diciate smettila, siete i direttori artistici? Siete il pubblico, voi. Ma che è? Siete dei bifolchi. Avete pagato ma non sapete chi sono. Non sapete chi sono. Andate a casa vostra. Rispettate quello che state vedendo.

Certo che, nel 2023 sentire ancora l’uso di “fr*cio di m*rda” come offesa è davvero triste. Da un artista come Morgan ci si aspetta decisamente di più e nulla, NULLA giustifica un linguaggio così basso come quello usato dal cantante nella serata di ieri. Mentre Battiato, ahimè, si rivoltava nella tomba.