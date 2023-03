Quello che è successo tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo la precedente puntata del GF Vip ha lasciato il segno. I Donnalisi sono ben oltre la crisi e ciascuno di loro adesso si pone delle domande e si lascia andare a considerazioni anche piuttosto pesanti l’uno dell’altra.

Nelle passate ore, alla vigilia del nuovo appuntamento, Donnamaria si è confrontato con Martina che, senza molti giri di parole gli ha chiesto: “Tu senti che lei ti ama?”. In merito Edoardo si sarebbe fatto un’idea ben precisa:

Io sento che sicuramente lei prova un sentimento per me che può essere anche forte. Non credo che sia amore, in ogni caso io mi prendo le mie responsabilità perché io l’ho conosciuta che era fatta in un certo modo e nel momento in cui io vado incontro ad una persona che è l’opposto di me per tante cose, magari potrei aspettarmi certe cose. Ma nel momento in cui non ci si capisce, non si trova un punto di raccordo sui fatti. Come faccio a stare con una persona così? Che io le parlo di una cosa e lei mi parla di altro… Parliamo proprio due lingue diverse.