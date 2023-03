In una recente intervista rilasciata a Tvpertutti.it, Luca Salatino si è raccontato parlando dell’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. Questa è stata per lui anche l’occasione per commentare le ultime vicende avvenute nella Casa del GF Vip, a partire dall’uscita di Nicole Murgia, per poi commentare le sorti sentimentali dei Donnalisi.

Cosa pensa Luca Salatino dei Donnalisi

Nell’ultima puntata del GF Vip, la Murgia è stata l’eliminata tra i Vipponi che erano finiti al televoto. Luca Salatino, nel corso della sua permanenza in Casa, non ha avuto un grande feeling e lo ha ammesso anche nel corso della sua recente intervista:

Ci sono stato poco a contatto e sinceramente non mi ha mai ispirato grande positività come persona, però non è che posso giudicarla perché le persone devi viverle per dare un parere vero e proprio. Quindi non ti posso parlare né negativamente né positivamente, forse per quello che ho vissuto io a primo impatto non mi era piaciuta moltissimo, ecco. Questa penso sia una cosa che già si sa.

Decisamente più lunga è stata la convivenza con i Donnalisi, ma crede davvero che possa esserci un futuro fuori dalla Casa del GF Vip tra Antonella e Donnamaria?