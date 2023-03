E’ tutto pronto in vista di una nuova puntata del GF Vip 7, esattamente la numero 38. Cosa accadrà nella prima serata di oggi 2 marzo, in scena su Canale 5? Alfonso Signorini è prontissimo a condurci in un nuovo viaggio nel corso del quale scopriremo il destino dei tre Ex entrati nelle passate settimane: Matteo Diamante, Martina Nasoni e Ivana Mrazova.

GF Vip, dal destino dei tre Ex nella Casa all’eliminato

I tre ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con i rispettivi ex – Nikita, Daniele e Luca – tra scontri e confronti. Ma per loro è giunto il momento decisivo nel quale scopriranno quale sarà la propria sorte ai fini del gioco del GF Vip: chi resterà in Casa ed in che forma?

Ma questa non sarà la sola parentesi che vedremo nel corso della serata, che si preannuncia ricca di colpi di scena, in particolare in vista di un atteso ritorno, quello di Nicole Murgia che tornerà a confrontarsi con i Donnalisi. Dopo la scoperta di quanto accaduto nel van da parte di Antonella, infatti, la coppia è letteralmente scoppiata. I tre ragazzi questa sera saranno i protagonisti di un nuovo faccia a faccia.

A proposito di scontri, non mancherà un recap su quanto accaduto tra Edoardo Tavassi e Davide Donadei, prima di conoscere il destino dei Vipponi al televoto: chi tra Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi lascerà definitivamente la Casa del GF Vip?